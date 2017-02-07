Журнал сетевых решений/LAN

Вездесущее программное обеспечение Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и...

Угрозы для VPN Термин Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, приобрел в последнее время широкую известность, поскольку с помощью VPN можно в принципе обойти...

Как защитить ЦОД Безопасность выходит на первый план при проектировании центров обработки данных. Эти места сосредоточения информационных ресурсов становятся главной мишенью...

ВКС: тенденции и новинки 2016 года Как изменились предпочтения российских заказчиков при выборе решений ВКС? Насколько «локальные» тенденции соответствуют общемировым? «Журнал...

Реальная польза виртуальных УАТС Виртуальные УАТС — одно из самых быстроразвивающихся направлений облачных сервисов для бизнеса. Они не только позволяют снизить капитальные затраты...

Рабочие места: из тумана в облака (WaaS как тренд и объект толкования) В перспективе WaaS имеет потенциал стать универсальной средой будущей ИТ-инфраструктуры. Пользователь входит...

Особенности тестирования оптических кабельных систем Чтобы оптическая кабельная система гарантированно выполняла свои задачи по поддержке высокопроизводительных сетевых приложений...

Технадзор за строительством ЦОДа. Зарисовки из практики Имея за плечами богатый опыт проектирования и строительства ЦОДов, в данной статье я хотел бы поделиться с читателями опытом...