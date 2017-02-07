Журнал сетевых решений/LAN

За последние несколько лет цены на литий-ионные аккумуляторы значительно снизились, и целесообразность их использования с ИБП, устанавливаемыми в ЦОДах, существенно повысилась. Как... >
Для нормального функционирования информационной системы необходимо обеспечить требуемое качество передачи данных. На канальном уровне этот параметр определяется вероятностью битовой ошибки. . Вероятность ошибки... >
Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >
Как показал прошедший 25 октября в Москве форум «МИР ЦОД. Услуги. Облака», общемировые тенденции цифровой трансформации бизнеса и перехода к новым бизнес-моделям и экономике данных проявляются и в России. Данные из... >
Как в условиях ограниченного бюджета охватить видеосвязью широкие массы корпоративных пользователей? Один из привлекательных вариантов — использовать в качестве видеотерминалов обычные ПК. Неудивительно, что на мероприятии... >
Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >
Windows 10 стала стандартизированной операционной системой для всех нынешних аппаратных платформ — ПК, мобильных гаджетов, устройств Интернета вещей, игровых приставок Xbox и голографии HoloLens.
Обновить Windows до 10-й версии следует уже потому, что этот процесс простой и безопасный. Изучите все сценарии перехода: от обновления предыдущих версий до второй ОС для Mac.
Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой
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