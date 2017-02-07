Журнал сетевых решений/LAN

Для нормального функционирования информационной системы необходимо обеспечить требуемое качество передачи данных. На канальном уровне этот параметр определяется вероятностью битовой ошибки. . Вероятность ошибки... >
Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >
Как показал прошедший 25 октября в Москве форум «МИР ЦОД. Услуги. Облака», общемировые тенденции цифровой трансформации бизнеса и перехода к новым бизнес-моделям и экономике данных проявляются и в России. Данные из... >
Как в условиях ограниченного бюджета охватить видеосвязью широкие массы корпоративных пользователей? Один из привлекательных вариантов — использовать в качестве видеотерминалов обычные ПК. Неудивительно, что на мероприятии... >
Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >
Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и благодаря развитию Интернета вещей в ближайшие несколько лет миллиарды этих «умных» устройств... >
Обновить Windows до 10-й версии следует уже потому, что этот процесс простой и безопасный. Изучите все сценарии перехода: от обновления предыдущих версий до второй ОС для Mac.
CIO компании «Софтлайн» Александр Решетков — о собственном опыте внедрения Windows 10 в компании численностью свыше 3500 сотрудников и об основных опасениях, которые высказывают его коллеги по рынку.
Российские компании спешат воспользоваться преимуществами облачных решений, чтобы сконцентрироваться на развитии бизнеса, приобретая нужные ИТ-функции без больших начальных затрат.
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