Журнал сетевых решений/LAN

Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >
Как показал прошедший 25 октября в Москве форум «МИР ЦОД. Услуги. Облака», общемировые тенденции цифровой трансформации бизнеса и перехода к новым бизнес-моделям и экономике данных проявляются и в России. Данные из... >
Как в условиях ограниченного бюджета охватить видеосвязью широкие массы корпоративных пользователей? Один из привлекательных вариантов — использовать в качестве видеотерминалов обычные ПК. Неудивительно, что на мероприятии... >
Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >
Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и благодаря развитию Интернета вещей в ближайшие несколько лет миллиарды этих «умных» устройств... >
Термин Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, приобрел в последнее время широкую известность, поскольку с помощью VPN можно в принципе обойти блокировку сайтов. Впрочем, переоценивать возможности этой технологии не стоит — у нее есть... >
Windows 10 разрабатывалась с учетом новейших угроз информационной безопасности. Она лучше, чем все предыдущие версии Windows, защищена по основным областям функционирования.
Windows 10 отвечает всем требованиям бизнеса эпохи цифровой трансформации — ее выбирают организации, желающие быть конкурентоспособными и эффективными
Переход на флеш-СХД позволил банку повысить и производительность бизнес-приложений, и эффективность использования инженерной инфраструктуры ЦОД.
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