Журнал сетевых решений/LAN

ВКС: тенденции и новинки 2016 года Как изменились предпочтения российских заказчиков при выборе решений ВКС? Насколько «локальные» тенденции соответствуют общемировым? «Журнал...

Реальная польза виртуальных УАТС Виртуальные УАТС — одно из самых быстроразвивающихся направлений облачных сервисов для бизнеса. Они не только позволяют снизить капитальные затраты...

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