Журнал сетевых решений/LAN

Облака как основной «формат» ИТ в цифровой экономике

ПК или специализированные видеотерминалы?

Технология MBMS: широковещательное HD-видео для всех

новости

Актуально

Тонкости корпоративного перехода: как мигрировать на Windows 10

Интересно

Microsoft опубликовала набор данных для обучения ИИ пониманию речи

Актуально

BlackBerry отдала свою торговую марку китайской компании TCL

Новость

Правительство задумалось о внедрении Интернета вещей в сельском хозяйстве

Новость

Участники рынка раскритиковали закон о регистрации беспилотников

Актуально

Читайте новый выпуск «Computerworld Россия» 

Новость

В России выпустили альтернативу шрифту Times New Roman

Актуально

Cisco закроет Intercloud Services и спишет в убыток миллиард долларов

Интересно:

ФРИИ инвестирует в создателя платформы для управления бизнес-процессами в машиностроении


Эволюция многомодового волокна: от OM1 к OM5

Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >

IIoT: от визионерства к проектам

Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >

Вездесущее программное обеспечение

Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и благодаря развитию Интернета вещей в ближайшие несколько лет миллиарды этих «умных» устройств... >

Угрозы для VPN

Термин Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, приобрел в последнее время широкую известность, поскольку с помощью VPN можно в принципе обойти блокировку сайтов. Впрочем, переоценивать возможности этой технологии не стоит — у нее есть... >

Как защитить ЦОД

Безопасность выходит на первый план при проектировании центров обработки данных. Эти места сосредоточения информационных ресурсов становятся главной мишенью хакерских атак, которые могут иметь самые серьезные последствия. Так, согласно данным Pokemon... >

Рабочие места: из тумана в облака (WaaS как тренд и объект толкования)

В перспективе WaaS имеет потенциал стать универсальной средой будущей ИТ-инфраструктуры. Пользователь входит в свое рабочее пространство с ноутбука под Windows, планшета под Android или iOS, а то и... >

Аренда вычислительных мощностей

Аренда вычислительных мощностей

Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой

KVM-переключатели Black Box для легкого управления большим парком ПК
ВКС: тенденции и новинки 2016 года
Как изменились предпочтения российских заказчиков при выборе решений ВКС? Насколько «локальные» тенденции соответствуют общемировым? «Журнал...
Реальная польза виртуальных УАТС
Виртуальные УАТС — одно из самых быстроразвивающихся направлений облачных сервисов для бизнеса. Они не только позволяют снизить капитальные затраты...
Особенности тестирования оптических кабельных систем
Чтобы оптическая кабельная система гарантированно выполняла свои задачи по поддержке высокопроизводительных сетевых приложений...
Технадзор за строительством ЦОДа. Зарисовки из практики
Имея за плечами богатый опыт проектирования и строительства ЦОДов, в данной статье я хотел бы поделиться с читателями опытом...
На российском рынке конструктивов без перемен
Из-за неопределенности экономических перспектив предприятия откладывают наращивание и модернизацию существующих объектов, а также...
Сети для IoT: LPWAN
Сети LPWAN обеспечивают беспроводное подключение устройств с очень щадящим режимом энергопотребления. Их внедрение открывает множество перспектив для всех...
NSG возвращается
...а, собственно, она и не уходила далеко. Старейший российский разработчик сетевого оборудования, существующий с 1992 года, лишь ненадолго выпал из поля зрения...
Облака защищают от катастроф
Широкое распространение серверной виртуализации и облачных технологий требует нового подхода к реализации решений, обеспечивающих непрерывную работу...
Будут ли кабельные сети вытеснены беспроводными?
Учитывая популярность беспроводных систем, можно было бы предположить, что они обгонят или даже полностью вытеснят кабельные сети...
Обновление до Windows 10 — нет ничего проще

Обновление до Windows 10 — нет ничего проще

Обновить Windows до 10-й версии следует уже потому, что этот процесс простой и безопасный. Изучите все сценарии перехода: от обновления предыдущих версий до второй ОС для Mac.

Выбор читателя
Практические шаги по созданию системы резервного копирования
Если резервное копирование выполняется администратором лишь после получения напоминания в Outlook, считайте, что его у...
SDN и другие
Конфигурирование крупномасштабных сетей превращается в очень сложную задачу. Чтобы ее упростить, требуются серьезные изменения в подходах к построению, эксплуатации...
На долгую память... От DDR3 до DDR4
Для построения современных серверных платформ требуется не только обеспечить большие объемы для хранения данных, не менее важными являются...
На пути к программно определяемому центру обработки данных
Виртуализация всех основных компонентов ИТ-инфраструктуры — вычислений, хранения и сети — открыла возможность для...
Гиперконвергенция: ИТ-инфраструктура на раз, два, три
За последний год гиперконвергенция стала едва ли не самым модным трендом в ИТ, хотя еще два-три года назад о ней мало кто...
Промышленный интернет вещей. Готовы ли сети?
Многие технологии для надежного и эффективного взаимодействия промышленных «вещей» уже существуют
Российский рынок СКС: нам бы год продержаться
Дальнейшее ухудшение ситуации может заставить традиционных игроках рынка СКС пойти на радикальные меры — в жестких экономических...
Гибридные оптические кабели упрощают развертывание камер видеонаблюдения
Необходимость подачи электропитания и обеспечения высокой пропускной способности каналов, подводимых к...
Какими должны быть сети современных ЦОД? Мнение экспертов
Значительный рост производительности и улучшение масштабируемости, наряду с необходимостью эффективной поддержки различных...
Медь и оптика в современном ЦОДе
Кабельная система — ключевой инфраструктурный элемент центров обработки данных, от которого зависит их уровень надежности и отказоустойчивости. При...
Журнал сетевых решений/LAN

Аренда вычислительных мощностей

Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой

События

White Papers

опрос

Выберите самое актуальное для вас направление развития беспроводных сетей передачи данных