Журнал сетевых решений/LAN

Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >
Как показал прошедший 25 октября в Москве форум «МИР ЦОД. Услуги. Облака», общемировые тенденции цифровой трансформации бизнеса и перехода к новым бизнес-моделям и экономике данных проявляются и в России. Данные из... >
Как в условиях ограниченного бюджета охватить видеосвязью широкие массы корпоративных пользователей? Один из привлекательных вариантов — использовать в качестве видеотерминалов обычные ПК. Неудивительно, что на мероприятии... >
Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >
Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и благодаря развитию Интернета вещей в ближайшие несколько лет миллиарды этих «умных» устройств... >
Термин Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, приобрел в последнее время широкую известность, поскольку с помощью VPN можно в принципе обойти блокировку сайтов. Впрочем, переоценивать возможности этой технологии не стоит — у нее есть... >
Компания Canon выпустила на российский рынок ряд монохромных лазерных многофункциональных аппаратов серии imageRUNNER
CIO компании «Софтлайн» Александр Решетков — о собственном опыте внедрения Windows 10 в компании численностью свыше 3500 сотрудников и об основных опасениях, которые высказывают его коллеги по рынку.
Именно бизнес-идеи играют решающую роль в ходе цифровой трансформации. Вместе с тем качество их технологической реализации также имеет очень важное значение.
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