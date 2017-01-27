Журнал сетевых решений/LAN

Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >
Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >
Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и благодаря развитию Интернета вещей в ближайшие несколько лет миллиарды этих «умных» устройств... >
Термин Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, приобрел в последнее время широкую известность, поскольку с помощью VPN можно в принципе обойти блокировку сайтов. Впрочем, переоценивать возможности этой технологии не стоит — у нее есть... >
Безопасность выходит на первый план при проектировании центров обработки данных. Эти места сосредоточения информационных ресурсов становятся главной мишенью хакерских атак, которые могут иметь самые серьезные последствия. Так, согласно данным Pokemon... >
В перспективе WaaS имеет потенциал стать универсальной средой будущей ИТ-инфраструктуры. Пользователь входит в свое рабочее пространство с ноутбука под Windows, планшета под Android или iOS, а то и... >
Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой
Обновить Windows до 10-й версии следует уже потому, что этот процесс простой и безопасный. Изучите все сценарии перехода: от обновления предыдущих версий до второй ОС для Mac.
Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой
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