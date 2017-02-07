Журнал сетевых решений/LAN

Новый подход к сегментации сети и его ценность для бизнеса

Серверная виртуализация: гипервизоры против контейнеров

Видеотехнологии. Эффективно и эффектно

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Аккумуляторы для ЦОДа: сравнение литий-ионных аккумуляторов со свинцово-кислотными

За последние несколько лет цены на литий-ионные аккумуляторы значительно снизились, и целесообразность их использования с ИБП, устанавливаемыми в ЦОДах, существенно повысилась. Как... >

Горизонтальные кабели с расширенным частотным диапазоном

Для нормального функционирования информационной системы необходимо обеспечить требуемое качество передачи данных. На канальном уровне этот параметр определяется вероятностью битовой ошибки. . Вероятность ошибки... >

Эволюция многомодового волокна: от OM1 к OM5

Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового... >

Облака как основной «формат» ИТ в цифровой экономике

Как показал прошедший 25 октября в Москве форум «МИР ЦОД. Услуги. Облака», общемировые тенденции цифровой трансформации бизнеса и перехода к новым бизнес-моделям и экономике данных проявляются и в России. Данные из... >

ПК или специализированные видеотерминалы?

Как в условиях ограниченного бюджета охватить видеосвязью широкие массы корпоративных пользователей? Один из привлекательных вариантов — использовать в качестве видеотерминалов обычные ПК. Неудивительно, что на мероприятии... >

IIoT: от визионерства к проектам

Чтобы успешно конкурировать на международных рынках, российским предприятиям необходимо внедрять технологии интеллектуального производства. >

Переход на Windows 10 труден — это миф!

Переход на Windows 10 труден — это миф!

CIO компании «Софтлайн» Александр Решетков — о собственном опыте внедрения Windows 10 в компании численностью свыше 3500 сотрудников и об основных опасениях, которые высказывают его коллеги по рынку.

KVM-переключатели Black Box для легкого управления большим парком ПК
Вездесущее программное обеспечение
Сегодня любое оборудование — от крошечных сенсоров до огромных механизмов — практически повсеместно управляется программным обеспечением, и...
Угрозы для VPN
Термин Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, приобрел в последнее время широкую известность, поскольку с помощью VPN можно в принципе обойти...
Как защитить ЦОД
Безопасность выходит на первый план при проектировании центров обработки данных. Эти места сосредоточения информационных ресурсов становятся главной мишенью...
ВКС: тенденции и новинки 2016 года
Как изменились предпочтения российских заказчиков при выборе решений ВКС? Насколько «локальные» тенденции соответствуют общемировым? «Журнал...
Реальная польза виртуальных УАТС
Виртуальные УАТС — одно из самых быстроразвивающихся направлений облачных сервисов для бизнеса. Они не только позволяют снизить капитальные затраты...
Рабочие места: из тумана в облака (WaaS как тренд и объект толкования)
В перспективе WaaS имеет потенциал стать универсальной средой будущей ИТ-инфраструктуры. Пользователь входит...
Особенности тестирования оптических кабельных систем
Чтобы оптическая кабельная система гарантированно выполняла свои задачи по поддержке высокопроизводительных сетевых приложений...
Технадзор за строительством ЦОДа. Зарисовки из практики
Имея за плечами богатый опыт проектирования и строительства ЦОДов, в данной статье я хотел бы поделиться с читателями опытом...
На российском рынке конструктивов без перемен
Из-за неопределенности экономических перспектив предприятия откладывают наращивание и модернизацию существующих объектов, а также...
Обновление до Windows 10 — нет ничего проще

Обновление до Windows 10 — нет ничего проще

Обновить Windows до 10-й версии следует уже потому, что этот процесс простой и безопасный. Изучите все сценарии перехода: от обновления предыдущих версий до второй ОС для Mac.

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Для построения современных серверных платформ требуется не только обеспечить большие объемы для хранения данных, не менее важными являются...
На пути к программно определяемому центру обработки данных
Виртуализация всех основных компонентов ИТ-инфраструктуры — вычислений, хранения и сети — открыла возможность для...
Промышленный интернет вещей. Готовы ли сети?
Многие технологии для надежного и эффективного взаимодействия промышленных «вещей» уже существуют
Гиперконвергенция: ИТ-инфраструктура на раз, два, три
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Российский рынок СКС: нам бы год продержаться
Дальнейшее ухудшение ситуации может заставить традиционных игроках рынка СКС пойти на радикальные меры — в жестких экономических...
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Необходимость подачи электропитания и обеспечения высокой пропускной способности каналов, подводимых к...
Медь и оптика в современном ЦОДе
Кабельная система — ключевой инфраструктурный элемент центров обработки данных, от которого зависит их уровень надежности и отказоустойчивости. При...
Какими должны быть сети современных ЦОД? Мнение экспертов
Значительный рост производительности и улучшение масштабируемости, наряду с необходимостью эффективной поддержки различных...
Журнал сетевых решений/LAN

Аренда оборудования

Аренда позволяет в разы снижать начальные затраты на приобретение и ввод в строй нового ИТ-оборудования и, нисколько не ущемляя себя в доступе к нему, нести операционные, а не капитальные затраты.

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