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Издательство «Открытые системы»

Новый подход: ИТ-инфраструктура как сервис
Практика перехода на Windows 10
Цифровая трансформация. Практическое руководство
ИТ-инфраструктура для вашего предприятия

новости

Актуально

«Сбербанк» запустит документооборот на основе блокчейна

Интересно:

В «Росатоме» нашли проблемы с установленным на АЭС софтом

Актуально

ИРИ сокращает сотрудников

Актуально

Тонкости корпоративного перехода: как мигрировать на Windows 10

Новость

Российские банки создадут единую систему биометрических данных клиентов

Новость

В Москве создали «умный» справочник для врачей

Интересно

Microsoft покупает разработчика технологий оптимизации 3D-моделей

Актуально

Читайте новый выпуск «Computerworld Россия» 

Новость

Объем хранимого трафика по «пакету Яровой» сократят в 10 раз


Давос: Искусственный интеллект должен дополнять, а не заменять человека

В покер против компьютера: машина пока побеждает

Давос 2017: На технологической повестке четвертая индустриальная революция

IBM: в ближайшие пять лет искусственный интеллект, Интернет вещей и нанотехнологии изменят мир

Facebook готовит новостную реформу

iPhone исполнилось десять лет

Аренда вычислительных мощностей

Аренда вычислительных мощностей

Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой

Журнал сетевых решений/LAN

Угрозы для VPN

Директор информационной службы (CIO.RU)

Интеграция решений — скорая помощь медицине

Windows IT Pro/RE

Новые возможности версии T-SQL в SQL Server 2016

Открытые системы. СУБД

Машинное обучение для понимания естественного языка

Мир ПК

Часы для фитнеса: Фиксируем процесс и результат

Computerworld Россия

Роботы и мы

«Райффайзенбанк» переходит на флеш-массивы

«Райффайзенбанк» переходит на флеш-массивы

Переход на флеш-СХД позволил банку повысить и производительность бизнес-приложений, и эффективность использования инженерной инфраструктуры ЦОД.

Журнал сетевых решений/LAN

В праздничном настроении или почему мы не страдаем параскаведекатриафобией

Windows IT Pro/RE

Новые возможности версии T-SQL в SQL Server 2016

Хроника дня

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