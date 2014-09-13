Издательство «Открытые системы»

Facebook выплатил российскому программисту 40 тысяч долларов за найденную уязвимость
«Лаборатория Касперского»: россияне так и научились пользоваться паролями
«Лаборатория Касперского»: россияне все еще не научились грамотно пользоваться паролями
Греф: Современный банк должен конкурировать с Google или Facebook
Сервисы колокации — одни из наиболее востребованных в России услуг коммерческих ЦОД, поскольку позволяют решить множество инженерных и организационных проблем, связанных с серверной инфраструктурой
Переход на флеш-СХД позволил банку повысить и производительность бизнес-приложений, и эффективность использования инженерной инфраструктуры ЦОД.